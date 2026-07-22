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Культура

Донцова хочет подать в суд на хозяина собаки, напавшей на ее внука

Донцова намерена судиться с хозяином собаки, которая напала на ее внука
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Писательница Дарья Донцова хочет подать в суд на хозяина собаки, напавшей на ее семилетнего внука в селе Дубцы Московской области. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Как уточнило агентство со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ.

«Сейчас этим делом занимаются в УВД, и будет проведено следствие в отношении хозяина этой собаки. Выяснилось, что на него неоднократно жаловались жители Дубцов, но никто на это так и не отреагировал. Конечно, после того как пройдут все следственные действия, мы подадим в суд. Мирного пути для этого человека не будет», — сказала Донцова.

Писательница подчеркнула, что хозяин собаки не оказал помощь ее внуку во время нападения. Автор также добавила, что имя хозяина пса пока неизвестно ее семье.

О происшествии Донцова рассказала в своих соцсетях 22 июля. По ее словам, животное повалило ребенка на землю и «стало рвать» голову мальчика. Как утверждается, семилетний Саша спокойно играл у ворот дома в подмосковной деревне Дубцы, когда на него напала огромная собака. Хозяина пса, как утверждается в сообщении, «стоял, наблюдал» и не пытался отогнать собаку от ребенка.

Мальчика увезли в детскую больницу, где ему зашили глубокие раны, в том числе на лбу. На данный момент ребенок находится в клинике. Он напуган, боится посторонних и отказывается от еды.

Ранее в Истре два американских булли напали на пятилетнего мальчика.

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