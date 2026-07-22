В Тверской области сотрудница обокрала суши-бар и проиграла деньги в казино

Сотрудница суши-бара в Торжке украла выручку и потратила ее на азартные игры

В Торжке 30-летнюю администратора суши-бара заподозрили в присвоении выручки, сообщает МВД по Тверской области.

По данным полиции, у женщины был доступ к деньгам, и в один из дней она взяла из кассы 38 тыс. рублей, которые потратила в онлайн-казино. Однако выиграть не удалось, а недостача вскоре обнаружилась владельцем заведения.

На допросе подозреваемая признала вину. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о растрате (ч.1 ст. 160 УК РФ). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

До этого американка выходила замуж 14 раз, чтобы выманивать деньги у мужей на азартные игры. Она вступала в брак с новыми знакомыми, а затем просила у них крупные суммы, ссылаясь на помощь больному родственнику в Китае. После получения денег женщина прекращала общение. Как стало известно, за последний год она проиграла в казино более $300 тыс.

Ранее новосибирец украл с работы 9 млн рублей и проиграл деньги на ставках.