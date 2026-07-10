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Общество

Женщина 14 раз выходила замуж, чтобы финансировать свою лудоманию

В США женщина с лудоманией выходила замуж 14 раз и бросала мужей, получив деньги
Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Жительница Лас-Вегаса выходила замуж 14 раз, чтобы выманивать деньги у мужей на азартные игры, сообщает Independent.

По данным полиции, 33-летняя Цзяин Чен вступала в брак с новыми знакомыми, а затем просила у них крупные суммы, ссылаясь на помощь больному родственнику в Китае. После получения денег она прекращала общение.

Следствие считает, что с марта 2019 года по май 2024-го Чен оформила несколько браков в округе Кларк под разными именами. Одновременно она тратила деньги на азартные игры, и проиграла в казино за последний год более $300 тыс.

Чен уже признала вину в деле о мошенничестве, связанном с фиктивными браками. Судебное слушание по делу назначено на 20 августа.

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