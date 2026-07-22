В Петербургском метрополитене раскрыли, как выявили пособника Украины с бомбой

Петербургский метрополитен: пособник Киева с бомбой был выявлен в ходе досмотра

Сотрудники службы транспортной безопасности метро Санкт-Петербурга в пассажиропотоке выявили подозрительного молодого человека, у которого в ходе досмотра обнаружили опасный предмет. Этот гражданин России оказался сотрудником спецслужб Украины, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

По ее информации, багаж молодого человека был заблокирован. На место вызвали взрывотехников и работников правоохранительных органов. Гражданина забрали правоохранители для дальнейшего установления личности и проверки.

«Эффективная и грамотная работа специалистов службы транспортной безопасности позволила вовремя выявить и задержать злоумышленника, благодаря чему пассажиры метро не подвергались опасности», — отмечается в сообщении.

О задержании россиянина 2005 года рождения стало известно утром 22 июля. По информации ФСБ РФ, молодой человек сотрудничал с Киевом: он связался с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram и начал собирать для него сведения о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ленинградской области и Петербурге. За предоставленную информацию задержанный получал деньги.

Как рассказали в ведомстве, взрывное устройство обнаружили, когда молодой человек пытался попасть в метро. Находившиеся на месте правоохранители незамедлительно задержали россиянина, против него возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности и заключили под стражу.

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