Появились кадры задержания в метро Петербурга агента Киева с бомбой

ФСБ России опубликовала видео задержания россиянина в метро Санкт-Петербурга с замаскированной под GPS-трекер бомбой. Об этом сообщает РИА Новости.

На ролике видно, как сотрудник метрополитена попросил пассажира пройти на досмотр, в ходе которого с помощью интроскопа было выявлено, что у молодого человека в рюкзаке спрятана самодельная взрывчатка, замаскированная под GPS-трекер.

О задержании россиянина 2005 года рождения, сотрудничавшего со спецслужбами Украины стало известно утром 22 июля. По информации ФСБ, молодой человек через Telegram связался с представителем спецслужб Украины и начал собирать для него сведения о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ленинградской области и Петербурге. За предоставленную информацию задержанный получал деньги.

В ведомстве рассказали, что взрывное устройство обнаружили, когда молодой человек пытался попасть в метро. Находившиеся на месте правоохранители незамедлительно задержали россиянина, против него возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности и заключили под стражу.

Ранее в Тюмени ликвидировали мужчину, планировавшего совершить теракт на предприятии по заказу Киева.