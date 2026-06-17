ФСБ предотвратила ликвидацию военнослужащего в Краснодарском крае

Задержанный в Краснодарском крае пособник Службы безопасности Украины (СБУ) признал, что должен был ликвидировать российского военнослужащего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, опубликованное Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

Ранее в ФСБ РФ сообщили о задержании в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае трех человек, которых подозревают в пособничестве украинским спецслужбам и подготовке диверсионно-террористических актов.

Краснодарец рассказал, что по указанию куратора с Украины он должен был ликвидировать российского военного путем подрыва его автомобиля. Для этого мужчина получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством. При попытке поднять СВУ злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

На прошлой неделе сообщалось, что в Московской области сотрудники ФСБ России задержали иностранца, который по заданию Службы безопасности Украины готовился ликвидировать сотрудника подразделения Минобороны РФ.

Ранее жителя Читы задержали по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева.