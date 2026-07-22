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Общество

В Санкт-Петербурге предотвратили подрыв машины сотрудника ОПК

ФСБ: в Петербурге задержали мужчину, готовившего теракт против сотрудника ОПК
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации ведомства, силовики задержали россиянина 2005 года рождения, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. В заявлении уточняется, что молодой человек посредством мессенджера Telegram связался с представителем Киева и начал собирать для него сведения о сотрудниках ОПК в Ленинградской области и Петербурге. За предоставленную информацию задержанный получал деньги.

«Также подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК», — подчеркнули в ФСБ.

Бомба была закамуфлирована под GPS-трекер. В ведомстве рассказали, что взрывное устройство обнаружили, когда молодой человек пытался попасть в метро. Находившиеся на месте правоохранители незамедлительно задержали россиянина, против него возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Тюмени устранили мужчину, планировавшего совершить теракт на предприятии по заказу Киева.

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