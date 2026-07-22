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Общество

Грузия экстрадировала в Россию находящегося в международном розыске преступника

Грузия передала России обвиняемого в тяжком преступлении гражданина РФ
Владимир Иванов/РИА «Новости»

Власти Грузии экстрадировали в Россию мужчину, находящегося в международном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По информации ведомства, подозреваемого передали российской стороне на нейтральном участке автомобильного пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс». Процедура прошла «в рамках международного сотрудничества между правоохранительными органами РФ и Грузии».

По данным МВД, «объявленный в международный розыск по каналам Интерпола по инициативе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 40-летний гражданин РФ был передан конвою российских правоохранительных органов».

Мужчина обвиняется в умышленном причинении несовместимых с жизнью травм. В МВД отметили, что его задержание стало наглядным примером эффективного скоординированного взаимодействия правоохранительных органов России и Грузии в рамках международного сотрудничества, которое направлено на обеспечение неотвратимости наказания и исполнение обязательств по розыску лиц, уклоняющихся от правосудия.

21 июля стало известно об экстрадиции из Таиланда в Россию бывшего нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова, находившегося в международном розыске.

Ранее замглавы полиции Таиланда возглавил операцию по аресту российской семьи.

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