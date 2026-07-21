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Общество

Беглого нотариуса Садретдинова экстрадировали из Таиланда в Россию

Обвиняемого в махинациях нотариуса Садретдинова экстрадировали из Таиланда в РФ
Алексей Панов/РИА Новости

Из Таиланда в Россию доставлен бывший нотариус и адвокат Фаиль Садретдинов, находившийся в международном розыске. Он является фигурантом громкого дела «черных риелторов», а также ранее привлекался к ответственности в связи с убийством главного редактора российского издания Forbes Пола Хлебникова, сообщает SHOT.

По информации канала, экс-нотариус из Москвы был передан российским правоохранительным органам таиландской стороной. Ранее в отношении него было вынесено решение о заочном аресте. В настоящий момент Садретдинов помещен в столичный следственный изолятор.

Следствие полагает, что Садретдинов руководил организованной преступной группой, участники которой мошенническим путем завладевали недвижимостью одиноких пожилых граждан Москвы, а также лиц, страдающих зависимостями. Потерпевших принуждали подписывать документы об отказе от прав на жилье.

В состав ОПГ входил и 25-летний сын Садретдинова, который уже осужден. Суммарный ущерб от деятельности преступников оценивается более чем в 250 млн рублей, в рамках одного расследования объединены 18 уголовных дел, возбужденных в период с 2018 по 2020 год. Бывший адвокат не признает свою вину.

Кроме того, Садретдинов ранее был одним из обвиняемых по делу об убийстве Пола Хлебникова, главного редактора Forbes, застреленного в 2004 году в Москве. В 2006 году присяжные вынесли Садретдинову оправдательный вердикт, однако расследование этого дела до сих пор не завершено.

Ранее замглавы полиции Таиланда возглавил операцию по аресту российской семьи.

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