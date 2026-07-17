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Общество

Замглавы полиции Таиланда возглавил операцию по аресту российской семьи

Nation TV: замглавы полиции Таиланда лично арестовал российскую семью в Паттайе
mickeykwang/Shutterstock/FOTODOM

В Паттайе прошла полицейская операция по пресечению незаконного владения недвижимостью, в ходе которой была задержана семья российских граждан. Силовую операцию возглавил заместитель начальника главного управления Национальной полиции Таиланда генерал Самран Нуанма, сообщает телеканал Nation TV.

По данным вещателя, задержанные проживали в поселке Бан Дюсит, который известен как «русская деревня». Их подозревают в использовании подставных лиц для обхода законодательного запрета на владение землей иностранцами. По имеющимся данным, под контролем семьи через фиктивные компании находились восемь жилых домов и земельных участков.

Один из задержанных, россиянин по имени Игорь, проживает в Таиланде более 20 лет. Расследование показало, что недвижимость была оформлена на юридическое лицо, где 49% акций принадлежали россиянину, а оставшиеся 51% — гражданину Таиланда. В ходе первичного допроса задержанный признал, что не имеет личных отношений с номинальным владельцем тайской доли.

Данная операция является частью масштабной государственной кампании Таиланда по борьбе с нарушениями в сфере земельной собственности. В стране иностранным гражданам запрещено владеть землей и строениями на ней. Однако на курортах, таких как Паттайя и Пхукет, распространена схема регистрации компаний, где тайские граждане выступают лишь формальными держателями контрольного пакета акций, позволяя иностранцам фактически управлять активами.

Ранее МИД предупредил об «охоте» США на россиян в Таиланде.

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