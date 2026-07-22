Россиян предупредили о мошеннической схеме с бесплатными услугами

Мошенники могут обманывать россиян не только с помощью смартфона, но и вживую. Одной из наиболее распространенных и крупных схем злоумышленников являются «бесплатные» услуги. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Специалист объяснила, что мошенники арендуют помещение и приглашают потенциальных жертв на якобы бесплатные оздоровительные процедуры или пробные обучающие занятия.

«К примеру, есть языковые школы, которые после курсов обещают зарубежную поездку. А в итоге потом никто не едет. Ссылаются на то, что не дали визу или еще на какие-нибудь непреодолимые обстоятельства», — подчеркнула она.

Эксперт предупредила, что в таком случае злоумышленники не указывают в договоре гарантий, что ученика действительно отправят за границу.

По ее словам, стоимость подобных «курсов» обычно составляет от 300 до 500 тысяч рублей, а фейковыми учителями оказываются не носители языка, а студенты. Кроме того, обучающие книги и тесты для проверки знаний мошенники скачивают из интернет-источников.

Для того чтобы не стать жертвой такой схемы обмана, следует не заключать договор в первый же день, даже если якобы скидка действует только в это время. Необходимо взять документ домой, внимательно изучить его и отзывы, а также сравнить цены с другими организациями.

Главред аналитического издания Runet Владимир Зыков до этого предупредил, что в топ-5 самых распространенных должностей, которые себе приписывают мошенники, входят сотрудники банков, МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и Роскомнадзора. Главной целью аферистов остается стремление убедить своих жертв в том, что их деньги или личные данные попали под угрозу.

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