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Общество

Раскрыт топ-5 должностей, которые себе чаще всего приписывают мошенники

Киберэксперт Зыков: составлен топ-5 самых популярных у аферистов должностей
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

В пятерку наиболее распространенных должностей, которые себе приписывают мошенники, входят сотрудники банков, МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и Роскомнадзора. Основная цель аферистов остается неизменной – чаще всего они стремятся убедить своих жертв в том, что их деньги или личные данные попали под угрозу, сообщил RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Также нередко мошенники представляются сотрудниками поликлиники, оператора связи, службы доставки, управляющей компании, — отметил аналитик. — Для убедительности злоумышленник может назвать ФИО, адрес, дату рождения и иные реальные сведения о жертве, полученные из утечек».

Очень часто одна схема затрагивает сразу несколько лже-сотрудников различных организаций – так, сначала человеку может позвонить фальшивый работник больницы для выманивания кода подтверждения или другой информации, затем – банка или «Госуслуг», который заявит, что преступники получили доступ к счету или личному кабинету гражданина.

После этого аферисты подключают к схеме лже-правоохранителей и начинают запугивать жертву, убеждая ее в том, что на нее оформили кредиты, по ее счету выводят и деньги или проводят подозрительные операции и так далее. Заканчивается все обычно тем, что человека вынуждают «ради спасения» денег перевести их на указанный счет либо снять деньги и передать их курьеру, заключил Зыков.

Напомним, до этого Владимир Зыков предупредил, что мошенники могут начать прослушивать телефон, но на практике для этого они не подключаются к линиям операторов, как принято думать. На самом деле для этого им достаточно добиться установки на устройство вредоносной программы, которая получает доступ к микрофону, специальным возможностям системы или другим чувствительным разрешениям и данным.

Обычно наиболее заметным признаком считается индикатор использования микрофона в момент, когда устройство не используется для звонка или записи голосового сообщения, пояснил эксперт.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников со «взломом Госуслуг».

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