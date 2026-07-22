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Общество

Появилось видео конфликта в Грузии, в котором россиянке сломали нос

SHOT: момент конфликта россиянок и гостей свадьбы в Грузии попал на видео
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Появилось видео начала конфликта между россиянками и гостями свадьбы в Грузии, в котором гражданке РФ сломали нос. Ролик публикует Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«На кадрах, оказавшихся в распоряжении SHOT, слышно, как гости свадьбы обвиняют россиянок в том, что те якобы что-то пролили на участников торжества. В ответ девушки несколько раз повторили, что ничего не делали, и они находятся в номере. После этого в их адрес посыпались русские маты и требования «не высовываться из окна и сидеть в номере», — сказано в посте.

Девушки заявили, что специально включили камеру после того, как услышали оскорбления. Позже в номер в отеле Agarani Estate, где жили россиянки, ворвался мужчина и напал на одну из них — у пострадавшей сломан нос.

Накануне сообщалось, что напавшего — Георгия Чигладзе — отпустили под залог. Также в Тбилиси прошло шествие в поддержку обвиняемого, участники которого выкрикивали антироссийские лозунги. В Госдуме считают, что такие митинги вредят образу Грузии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Калининграде отчим переломал ребра падчерице.

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