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Общество

В Калининграде отчим переломал ребра падчерице

В Калининградской области отчим напал на 19-летнюю падчерицу и сломал ей ребра
Shutterstock

Житель Багратионовского района стал фигурантом уголовного дела за избиение падчерицы, мужчина повали девушку на пол и сломал ей несколько ребер. Об этом сообщает областное управление МВД.

19-летняя потерпевшая пришла в гости к матери и отчиму, между родственниками возникла ссора из-за мелкого бытового повода. Во время конфликта, 59-летний отчим девушки ударил ее по лицу, а когда она упала несколько раз пнул ее.

После случившегося пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее перелом ребер. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиненный вред здоровью относится к категории средней тяжести. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

До этого в ХМАО подростки напали на мужчину во дворе дома, когда он сделал им замечание из-за шума.

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