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Общество

Президент России поручил кабмину проработать предложение о продлении бюджетных кредитов

Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов
Екатерина Штукина/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил инициативы партии «Единая Россия», направленные на поддержку бюджетов субъектов страны, и поручил правительству подготовить нормативные решения для реализации нового механизма переноса сроков погашения бюджетных кредитов регионов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что в июне по инициативе «Единой России» было принято решение перенести срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.

По словам президента, это позволит субъектам уже в текущем году дополнительно направить на решение приоритетных задач более 100 млрд рублей.

Путин также отметил новую инициативу партии, предусматривающую перенос сроков погашения бюджетных кредитов, которые регионы должны выплатить в 2027–2029 годах, за пределы 2030 года.

«Я знаю, что депутаты от «Единой России» с Минфином работали по этому направлению, и прошу правительство подготовить соответствующие проекты нормативных документов, чтобы вместе с депутатами Госдумы, но, наверное, уже нового созыва в ближайшую осеннюю сессию принять эти изменения», — сказал президент России.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил о том, что инициатива будет реализована.

По словам президента, предлагаемые меры предоставят регионам дополнительный финансовый ресурс, который может быть направлен как на выполнение текущих обязательств, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития и деловой активности.

В ходе совещания Путин также отметил устойчивое состояние российской экономики. По словам главы российского государства, несмотря на внешнее давление, экономика РФ сохраняет положительную динамику: по оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае вырос на 0,3%, а за первые пять месяцев года — на 0,2%.

Президент также обратил внимание на рост банковского кредитования, увеличение денежной массы и исполнение федерального бюджета в июне с профицитом в размере 196 млрд рублей.

Одновременно он подчеркнул необходимость дополнительной поддержки бюджетов регионов для обеспечения выполнения обязательств и продолжения реализации программ развития на местах.

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