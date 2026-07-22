Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В МИД РФ раскритиковали ЕС за реакцию на удары Киева по АЭС

Захарова: ЕС улюлюкает, когда Киев наносит удары по АЭС
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik раскритиковала Евросоюз за реакцию на удары Киева по АЭС.

Захарова отметила, что страны Евросоюза не просто «молча аплодируют, а улюлюкают», когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по атомным объектам.

«Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ…, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать», — добавила она.

10 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев на консультациях РФ-МАГАТЭ заявил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов украинских войск по Запорожской АЭС.

10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил о чрезвычайной опасности атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Он также добавил, что российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость террористической активности Украины относительно ЗАЭС.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!