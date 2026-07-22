Захарова: ЕС улюлюкает, когда Киев наносит удары по АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik раскритиковала Евросоюз за реакцию на удары Киева по АЭС.

Захарова отметила, что страны Евросоюза не просто «молча аплодируют, а улюлюкают», когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по атомным объектам.

«Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ…, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать», — добавила она.

10 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев на консультациях РФ-МАГАТЭ заявил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов украинских войск по Запорожской АЭС.

10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил о чрезвычайной опасности атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Он также добавил, что российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость террористической активности Украины относительно ЗАЭС.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.