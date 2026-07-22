ГД расширила возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых граждан

ГД расширила круг лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с ВС РФ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект, который расширяет возможность заключения контракта с Вооруженными силами РФ в период мобилизации для граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения снимают ряд ограничений для заключения контракта о военной службе в период мобилизации, военного положения или военное время. В частности, право на контракт теперь получат лица, имеющие судимость за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, а также за контрабанду наркотиков.

Авторы инициативы также предлагают разрешить заключать контракт лицам с судимостью за участие в банде или преступном сообществе, за нарушение требований безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, а также за незаконное приобретение, хранение либо хищение ядерных материалов. Если закон будет принят Госдумой и затем подписан президентом РФ, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В марте эксперт-криминалист, бывший сотрудник МВД России Михаил Игнатов в беседе с «Ридусом» расскритиковал предложение депутата из Перми Владимира Плотникова отправлять на специальную военную операцию увольняющихся полицейских, недовольных зарплатой. Он подчеркнул, что человек вправе покинуть правоохранительные органы, и это не является преступлениеи или основанием для его мобилизации в ряды Вооруженных сил.

Ранее в Госдуме назвали благом учения по мобилизации в Волгоградской области.