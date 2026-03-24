Криминалист раскритиковал идею отправлять на СВО увольняющихся сотрудников МВД

Эксперт-криминалист, бывший сотрудник МВД России Михаил Игнатов в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение депутата из Перми Владимира Плотникова отправлять на специальную военную операцию увольняющихся полицейских, недовольных зарплатой. Собеседник издания подчеркнул, что человек вправе покинуть правоохранительные органы.

«Это не преступление и не основание для его мобилизации в ряды Вооруженных сил. Обязать человека заключать контракт с Минобороны РФ нельзя. Конечно, при всеобщей или частичной мобилизации происходит другая история. Но пока этого нет, нельзя нарушать закрепленное в Конституции РФ свободное право на труд», — сказал Игнатов.

По его мнению, денежное содержание сотрудников МВД важно увеличить, поскольку их работа сопряжена с риском для жизни, а график при этом ненормирован.

Как заявил Плотников, правоохранители не имеют права увольняются из МВД «в это сложное время», так как давали присягу, а потому их нужно первыми включать в списки при мобилизации. В марте глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал, что с 2020 года из органов ушло 350 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин на фоне дефицита кадров в полиции призывал привлекать на работу ветеранов спецоперации.

Ранее Колокольцев заявил о проблеме с комплектованием кадров в МВД.