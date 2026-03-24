Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Криминалист раскритиковал идею отправлять на СВО увольняющихся сотрудников МВД

Криминалист Игнатов: контракты с ВС РФ являются сугубо добровольными
Global Look Press

Эксперт-криминалист, бывший сотрудник МВД России Михаил Игнатов в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение депутата из Перми Владимира Плотникова отправлять на специальную военную операцию увольняющихся полицейских, недовольных зарплатой. Собеседник издания подчеркнул, что человек вправе покинуть правоохранительные органы.

«Это не преступление и не основание для его мобилизации в ряды Вооруженных сил. Обязать человека заключать контракт с Минобороны РФ нельзя. Конечно, при всеобщей или частичной мобилизации происходит другая история. Но пока этого нет, нельзя нарушать закрепленное в Конституции РФ свободное право на труд», — сказал Игнатов.

По его мнению, денежное содержание сотрудников МВД важно увеличить, поскольку их работа сопряжена с риском для жизни, а график при этом ненормирован.

Как заявил Плотников, правоохранители не имеют права увольняются из МВД «в это сложное время», так как давали присягу, а потому их нужно первыми включать в списки при мобилизации. В марте глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал, что с 2020 года из органов ушло 350 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин на фоне дефицита кадров в полиции призывал привлекать на работу ветеранов спецоперации.

Ранее Колокольцев заявил о проблеме с комплектованием кадров в МВД.

 
Теперь вы знаете
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
