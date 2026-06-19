В Госдуме назвали благом учения по мобилизации в Волгоградской области

Любые учения и тренировки — однозначное благо, которое помогает выжить стране. Так первый зампред комитета Госдумы по обороне в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на сборы для чиновников Волгоградской области по массовой мобилизации.

«Учитывая заявления, которые слышны из Европы, нам нужно быть готовыми ко всему, а в особенности — к нападению НАТО, потому что многие участники альянса спят и видят, как будут воевать с Россией. Это не должно быть для нас неожиданностью, как в 1941-м, и технологически и морально страна должна быть в состоянии отразить этот удар. С этой точки зрения, любые тренировки, которые позволяют все действия отработать до автоматизма — однозначное благо, которое помогает выжить стране. По идее, в нынешних геополитических условиях такие учения — это обязательная и рутинная практика, направленная на поддержание системы в рабочем состоянии. Случись что — отреагируем так, что коллективному Западу мало не покажется», — сказал Журавлев.

Как сообщили СМИ, представители структур ЮФО отрабатывали навыки массовой мобилизации в Волгограде и городе-спутнике Волжском. В городе были развернуты учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок оповещений для раздающих повестки и пункт, на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместили учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий.

В администрации Волжского заверили, что эти мероприятия исключительно учебные.

Ранее Захарова предупредила НАТО о разрушительном ответе на попытки агрессии.