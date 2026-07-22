«И айтишники, и сварщики»: названы популярные вакансии для россиян старше 60 лет

Сегодня на рынке труда сохраняется дефицит кадров, на фоне чего людям старшего возраста легче найти работу. В том числе много вакансий для россиян старше 60 лет, причем как в интеллектуальной сфере, так и среди рабочих специальностей, сообщил НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

Он отметил, что многие хотели бы уйти на пенсию, но в силу невысоких выплат предпочитают продолжать трудиться, особенно выгодно работать с учетом сегодняшней инфляции. Причем важно помнить, что в России строго запрещено увольнять предпенсионеров – за это компаниям грозит уголовная ответственность, напомнил эксперт.

Что касается вакансий для представителей старшего возраста, то после 60 лет наиболее часто россияне устраиваются менеджерами по клиентам, продавцами, операторами линии, фармацевтами, библиотекарями, а также занимаются первичной документацией.

«Вакансий полно, главное, чтобы было минимум физического труда, это довольно простая работа, но которую сложно заменить искусственным интеллектом, — пояснил Мурадян. — На фоне дефицита кадров людям старшего возраста легче найти работу. Нужны ли пенсионеры маркетологи, юристы, экономисты, айтишники? Сто процентов нет. Нужны ли сварщики, электрики? Да».

До этого независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что онлайн-репетиторство, наставничество и продажи хендмейд-изделий являются лучшими вариантами удаленной работы для людей пенсионного возраста. Эксперт отметила, что такой формат работы активно развивается в России и позволяет пенсионерам трудиться в свободном графике и, например, параллельно заниматься лечением, уходом за внуками и так далее. Кроме того, опытный специалист может стать наставником для молодых юристов, бухгалтеров, экономистов, инженеров и так далее.

Ранее стало известно, какую работу чаще всего ищут российские пенсионеры.