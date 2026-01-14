Названы лучшие варианты удаленной работы, которые подойдут для пенсионеров

Онлайн-репетиторство, наставничество и продажи хендмейд-изделий являются лучшими вариантами удаленной работы для людей пенсионного возраста. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Эксперт отметила, что такой формат работы активно развивается в России и позволяет пенсионерам трудиться в свободном графике и, например, параллельно заниматься лечением, уходом за внуками и так далее.

«Выигрывают прежде всего те пенсионеры, которые имеют многолетний профессиональный опыт. Например, очень большим спросом сейчас пользуется онлайн-репетиторство, то есть преподавание школьных предметов, иностранных языков, особенно редких, а также музыкальные уроки», — уточнила Лоикова.

Кроме того, опытный специалист может стать наставником для молодых юристов, бухгалтеров, экономистов, инженеров и так далее. При наличии соответствующего уровня грамотности можно работать с текстовой информацией (копирайтинг, рерайтинг, переводы, написание статей и постов для соцсетей). Еще один вариант — заниматься рукоделием и продавать свои изделия через соцсети, на маркетплейсах и ярмарках мастеров, заключила специалист.

Консультант по управлению персоналом Наталья Маслова до этого говорила, что российским пенсионерам чаще всего предлагают работать в роли администраторов и нянь, в том числе для присмотра за младенцами, потому что у таких людей есть преимущество — жизненный опыт.

Ранее стало известно, в какие месяцы россияне активнее всего меняют работу.