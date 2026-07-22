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Общество

Майнинговую ферму нашли в лесу под Иркутском

В лесу под Иркутском нашли майнинговую ферму
ГУ МВД России по Иркутской области

Майнинговую ферму, спрятанную в лесу, обнаружили под Иркутском. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Электросетевая компания обратилась в полицию с сообщением о том, что в деревне Столбова обнаружили незаконную майнинговую ферму. Стражи порядка выехали на место и нашли там 12 устройств, подключенных к опоре ЛЭП напрямую и укрытых маскировочной сеткой.

Обнаруженное оборудование изъяли. Предварительно ущерб энергосистеме региона оценили в 2,5 млн рублей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

До этого в Забайкалье пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы. Ее питание обеспечивалось за счет электроэнергии, полученной методом несанкционированного подключения к электросетям.

Ранее в Госдуме призвали использовать майнинговое оборудование в энергоизбыточных регионах.

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