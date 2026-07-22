На Украине смертность в четыре раза превысила рождаемость

РИА Новости: смертность на Украине в 2026 году выросла на 4%

Смертность на Украине в четыре раза превышает рождаемость, при этом статистика существенно ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Такие данные украинского сервиса «Опендатабот» приводит РИА Новости.

По информации сервиса, за первое полугодие 2026 года на Украине родились около 73 тыс. детей, а это на 16% меньше, чем в этот же период в 2025 году. В среднем же каждый месяц в стране рождаются около 12 тыс. детей, при этом еще десять лет назад на свет появлялись около 32 тыс. новорожденных

В то же время за первые шесть месяцев текущего года смертность на Украине выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным сервиса, за полгода в республике зафиксировали более 259 тыс. смертей. Уточняется, что в среднем смертность на Украине вчетверо превышает рождаемость.

«Для сравнения, в прошлом году этот показатель был 1 к 3», — говорится на сайте «Опендатабот».

Хуже всего ситуация ситуация в прифронтовых регионах: там на каждого новорожденного приходится 19 умерших. Также в Киеве зафиксирован значительный рост числа смертей — на 11%. В то же время столица Украины лидирует по числу новорожденных.

В мае директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова рассказала, что на Украине из-за нехватки кадров стали привлекать женщин к работам на шахтах, на стройках и в других отраслях.

Ранее на Украине заявили о нехватке кадров для восстановления страны.