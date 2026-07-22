Жителям Краснодара рекомендовали использовать респираторы

Жителям Краснодара рекомендовали не находиться долгое время на улице и носить респираторы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора «в связи с возгоранием и имеющимися рисками».

В ведомстве добавили, что нужно держать окна закрытыми, чаще проводить влажную уборку, пить больше воды, использовать очки вместо контактных линз, а также отказаться от курения.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовому налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Кроме того, в городе загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

Дроны также атаковали Невинномысск Ставропольского края. Основатель Wildberries Татьяна Ким рассказала, что в этом городе и Краснодаре ночью были атакованы логистические центры маркетплейса. По ее словам, есть пострадавшие.

Ранее во Владимире многоэтажка загорелась после прилета БПЛА.