Названы популярные заменители сахара, ускоряющие старение мозга

Сахарозаменители позиционируются как безвредная альтернатива сахару, особенно для людей с диабетом и лишним весом. Однако крупное бразильское исследование ставит под сомнение их нейтральность в отношении мозга. Работа опубликована в журнале Neurology.

Ученые под руководством Клаудии Кимиэ Суэмото из Университета Сан-Паулу восемь лет наблюдали за 12 772 взрослыми со средним возрастом 52 года. Участников разделили на три группы по суммарному потреблению семи подсластителей: аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритрита, ксилита, сорбита и тагатозы. В группе с максимальным потреблением средняя суточная доза составляла 191 мг, в группе с минимальным — 20 мг.

Участники с наибольшим потреблением подсластителей демонстрировали на 62% более быстрое снижение памяти, беглости речи и скорости мышления по сравнению с теми, кто употреблял их меньше всего. Разница соответствует приблизительно 1,6 дополнительного года когнитивного старения. Средняя группа — 1,3 года. Эффект оказался особенно выраженным у людей младше 60 лет и у диабетиков, которые чаще всего и переходят на заменители по медицинским показаниям.

Из семи изученных веществ только тагатоза не показала связи с когнитивным снижением. Остальные шесть — аспартам, сахарин, ацесульфам К, эритрит, ксилит и сорбит — были ассоциированы с ухудшением памяти.

Авторы подчеркивают: это наблюдательное исследование, и доказать причинно-следственную связь оно не может. Нельзя исключать, что люди с начавшимися когнитивными изменениями активнее переходят на диетические продукты. Тем не менее масштаб выборки, длительность наблюдения и согласованность результатов по большинству подсластителей делают этот вывод весомым.

Ранее в мозге курильщиков обнаружили неожиданные изменения.