Невролог посоветовала россиянам гулять в лесу, чтобы улучшить работу мозга

Прогулки по лесу действительно полезны для мозга. Это не просто красивые слова, а факт, подтвержденный учеными, рассказала «Газете.Ru» Рада Клинчаева, врач-невролог клиники «Женский Доктор».

В городе мозгу приходится непрерывно обрабатывать шум, толпу, вывески и машины. Лес дает системе, отвечающей за концентрацию, отдохнуть и восстановиться. Уже через 40 минут прогулки электроэнцефалограмма фиксирует спад мозговой активности, связанной с удержанием внимания, — это настоящий отдых.

Второй эффект — снижение уровня кортизола. Даже час на природе снижает активность миндалевидного тела — области мозга, запускающей реакцию тревоги. Третий механизм — снижение руминации, то есть «застревания» в тревожных и навязчивых размышлениях.

Отдельного внимания заслуживает гиппокамп — участок мозга, отвечающий за память. Прогулки улучшают его кровоснабжение. Если маршрут незнакомый, гиппокамп работает активнее — это тренировка, помогающая дольше сохранять ясность ума и формировать новые нейронные связи, а также профилактика возрастного снижения когнитивных функций.

Есть и объяснение через фрактальную геометрию: ветви деревьев обладают удобной для мозга степенью визуальной сложности, тогда как прямые линии городской застройки требуют больше усилий на обработку. Наибольший восстанавливающий эффект дают именно в меру насыщенные кроны.

Важен и сам маршрут. Незнакомая дорога заставляет мозг активно строить карту местности. Привычный путь — режим автопилота. Постоянное использование навигатора ослабляет способность ориентироваться.

Лес — не единственное место для перезагрузки. Вода действует успокаивающе: рядом с ней мозг переходит в расслабленное состояние. Горы снижают напряжение. Морское побережье улучшает внимание, ускоряет реакцию и снимает стресс. Пустыня не столько расслабляет, сколько помогает погрузиться в себя.

«Регулярный контакт с природой — не просто приятный досуг, а доступный способ поддерживать ясность ума и устойчивость к стрессу», — резюмирует Клинчаева.

Ранее невролог опроверг миф, что женский и мужской мозг отличаются по структуре.