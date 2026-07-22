Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Эксперт напомнил россиянам о возможности снять деньги в банкомате без карты

Специалист Блисс: снимать деньги в банкомате лучше без карты по QR-коду
Александр Сухов/РИА Новости

В банкомате можно снять деньги даже при отсутствии банковской карты – для этого есть несколько способов. В том числе можно воспользоваться смартфоном с NFC-чипом и подключённым сервисом вроде Mir Pay, рассказал RT замгендиректора по информбезопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс.

Он пояснил, что для такого снятия средств нужно просто поднести телефон к сканеру банкомата и ввести ПИН-код. Кроме того, можно воспользоваться банковским приложением и снять деньги по QR-коду, а биометрическими данными.

«Если смартфона с нужными функциями нет, выручат офлайн-способы: касса банковского отделения по паспорту или выдача наличных в магазине — партнёре банка, когда деньги выдают вместе со сдачей при бесконтактной оплате покупки», — отметил Блисс.

По его мнению, без карты снимать средства безопаснее, так как нет необходимости носить её с собой и, как следствие, нет риска кражи или потери. Важно лишь следовать базовым правилам и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним людям ПИН-код или коды доступа, которые позволят открыть банковское приложение, заключил специалист.

До этого депутат Госдумы Сергей Боярский напомнил, что, согласно недавно принятому закону о мерах противодействия кибермошенничеству, граждане РФ могут иметь 20 банковских карт, при этом их можно оформить в любых финансовых организациях. Он также отметил, что уже открытые платёжные карты продолжат работать до окончания срока действия.

В Госдуме ранее предложили запретить привязку банковских карт для пробных подписок.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!