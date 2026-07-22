Эксперт напомнил россиянам о возможности снять деньги в банкомате без карты

В банкомате можно снять деньги даже при отсутствии банковской карты – для этого есть несколько способов. В том числе можно воспользоваться смартфоном с NFC-чипом и подключённым сервисом вроде Mir Pay, рассказал RT замгендиректора по информбезопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс.

Он пояснил, что для такого снятия средств нужно просто поднести телефон к сканеру банкомата и ввести ПИН-код. Кроме того, можно воспользоваться банковским приложением и снять деньги по QR-коду, а биометрическими данными.

«Если смартфона с нужными функциями нет, выручат офлайн-способы: касса банковского отделения по паспорту или выдача наличных в магазине — партнёре банка, когда деньги выдают вместе со сдачей при бесконтактной оплате покупки», — отметил Блисс.

По его мнению, без карты снимать средства безопаснее, так как нет необходимости носить её с собой и, как следствие, нет риска кражи или потери. Важно лишь следовать базовым правилам и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним людям ПИН-код или коды доступа, которые позволят открыть банковское приложение, заключил специалист.

До этого депутат Госдумы Сергей Боярский напомнил, что, согласно недавно принятому закону о мерах противодействия кибермошенничеству, граждане РФ могут иметь 20 банковских карт, при этом их можно оформить в любых финансовых организациях. Он также отметил, что уже открытые платёжные карты продолжат работать до окончания срока действия.

В Госдуме ранее предложили запретить привязку банковских карт для пробных подписок.