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Общество

В Госдуме предложили запретить привязку банковских карт для пробных подписок

Чернышов предложил отказаться от привязки карт при оформлении пробных подписок
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Соответствующее обращение Чернышов направил в Министерство цифрового развития России.

По данным канала, пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов нередко получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги.

Как отмечается, такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил отказаться от обязательной привязки банковской карты для бесплатного доступа к сервисам. Вместо этого, по его мнению, подтверждать личность можно с помощью номера телефона или учетной записи на портале «Госуслуги». Это позволит пользователю самостоятельно принимать решение о переходе на платную подписку.

Ранее в МВД рассказали про защищающий от кибермошенников сервис «второй руки».

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