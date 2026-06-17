В Госдуме разъяснили детали закона об ограничении количества банковских карт для граждан

Согласно недавно принятому закону о мерах противодействия кибермошенничеству, граждане РФ могут иметь 20 банковских карт, при этом их можно оформить в любых финансовых организациях, сообщил в интервью Дума ТВ глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Хотите — все 20 в одном банке открывайте, хотите — по одной в 20-ти банках. Это уже личное дело каждого», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что уже открытые платежные карты продолжат работать до окончания срока действия.

9 июня Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции.

Правительство РФ внесло законопроект в нижнюю палату парламента в декабре 2025 года, а в феврале 2026 года он прошел первое чтение. Документ входит во второй пакет мер против кибермошенников.

Ранее Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы.