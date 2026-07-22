Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам напомнили о праве на компенсацию за неиспользованную часть отпуска

Специалист Романова: россиянам положены выплаты за оставшуюся часть отпуска
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

У россиян есть возможность забрать в виде денежной выплаты компенсацию за неиспользованную часть отпуска, но при условии, что она превышает положенные 28 дней. Об этом в беседе с RT сообщила HR-директор Level Group Валентина Романова.

Это касается ситуаций, когда сотруднику должны предоставить дополнительные дни отдыха за ненормированный график или тяжелые условия труда. В других случаях закон обязывает использовать периоды отпусков по назначению, отметила специалист.

«И в таком строгом правиле заложена абсолютно верная логика: отпуск придуман специально для восстановления сил, поэтому его нужно отгуливать, а не копить и монетизировать», — пояснила Романова.

Она призвала россиян следить за своим состоянием и не перерабатывать, подчеркнув, что эта задача лежит также на руководителе, который обязан своевременно отпускать подчиненных в отпуск. Такой подход позволит сохранить продуктивность и избежать выгорания, заключила специалист.

Напомним, исследователи выяснили, что россияне стали отказываться от отпусков не только из-за нехватки денег и перегрузки, но и из-за тревоги перед поездками. В 31% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Ещё в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им «некуда и незачем ехать». Проблема уже отражается на накопленных отпусках – в 42% компаний есть сотрудники с небольшими остатками неотгулянных дней.

Ранее стало известно, сколько россиян тратят на сборы к отпуску.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!