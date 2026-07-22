Россиянам напомнили о праве на компенсацию за неиспользованную часть отпуска

У россиян есть возможность забрать в виде денежной выплаты компенсацию за неиспользованную часть отпуска, но при условии, что она превышает положенные 28 дней. Об этом в беседе с RT сообщила HR-директор Level Group Валентина Романова.

Это касается ситуаций, когда сотруднику должны предоставить дополнительные дни отдыха за ненормированный график или тяжелые условия труда. В других случаях закон обязывает использовать периоды отпусков по назначению, отметила специалист.

«И в таком строгом правиле заложена абсолютно верная логика: отпуск придуман специально для восстановления сил, поэтому его нужно отгуливать, а не копить и монетизировать», — пояснила Романова.

Она призвала россиян следить за своим состоянием и не перерабатывать, подчеркнув, что эта задача лежит также на руководителе, который обязан своевременно отпускать подчиненных в отпуск. Такой подход позволит сохранить продуктивность и избежать выгорания, заключила специалист.

Напомним, исследователи выяснили, что россияне стали отказываться от отпусков не только из-за нехватки денег и перегрузки, но и из-за тревоги перед поездками. В 31% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Ещё в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им «некуда и незачем ехать». Проблема уже отражается на накопленных отпусках – в 42% компаний есть сотрудники с небольшими остатками неотгулянных дней.

Ранее стало известно, сколько россиян тратят на сборы к отпуску.