Стало известно, сколько россияне тратят на сборы к отпуску

Каждый пятый россиянин тратит до 5 тыс. рублей на сборы к отпуску

Комбинированный отдых — тренд лета. Он сочетает разные виды активности (33% опрошенных), особенно высок этот показатель среди молодежи в возрасте 18–24 лет (43%). Пассивному отдыху (пляж, бассейн, чтение) отдают предпочтение 27% респондентов. Меньше всего ценят спокойный релакс представители молодого поколения 18–24 года (18%).

Это показало исследование Fix Price совместно с РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Активный отдых (экскурсии, походы, спорт, поездки) близок 21% участников опроса. Такой формат редко выбирают люди в возрасте 55–64 года (15%) и жители Северо-Западного федерального округа (12%).

Семейный досуг с детьми предпочитают 17% россиян. Чаще всего такой формат выбирают люди в возрасте 35-44 лет (24%) и жители Южного федерального округа с СКФО (29%). В то же время для жителей Москвы семейный отдых менее актуален — его выбрали только 12% столичных респондентов.

Тусовочный отдых (фестивали, концерты, встречи с друзьями) оказался наименее востребованным: его выбрали всего 3% опрошенных, а в Санкт-Петербурге — вообще 1%.

Большинство россиян (56%) придерживаются мнения, что бюджет важен, но при грамотном планировании можно отлично отдохнуть, независимо от наличия финансов. Это мнение реже всего разделяют представители старшего поколения (55–64 года) – 49%.

12% опрошенных считают, что можно хорошо отдохнуть и без больших денег. Чаще всего эту позицию разделяют люди 55–64 лет (18%). Однако жители Центрального федерального округа в этом не уверены — всего 7% согласились с этим утверждением.

9% респондентов предпочитают экономный отдых, полагая, что большие траты снижают удовольствие. Такой подход наиболее близок жителям Южного ФО и СКФО (15%), а наименее популярен среди молодежи (25–34 года) — 4%.

Наиболее распространенная статья расходов перед отпуском — бюджетный шопинг. На сумму от 5000 до 15 000 рублей закупается 34% россиян. Меньше всего склонны к таким покупкам жители Москвы (27%).

23% стараются ничего специально не покупать. Еще 20% ограничиваются суммой менее 5000 рублей, приобретая только самое необходимое. Особенно популярен такой экономный подход в Южном федеральном округе и СКФО (28%).

От 15 000 до 30 000 рублей готовы тратить 17% опрошенных. Чаще всего так поступают люди в возрасте 25–34 лет (22%), а реже всего — молодежь от 18 до 24 лет (10%). 6% тратят на подготовку к отпуску более 30 000 рублей. Эта доля минимальна среди старшего поколения (55–64 года) — лишь 3%.

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