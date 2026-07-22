Сотни тысяч пользователей «Госуслуг» получили напоминания о поверке счетчиков воды

Жители России через «Госуслуги» получают уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды, с мая было направлено свыше 500 тыс. таких предупреждений. Об этом рассказала пресс-служба Минстроя РФ в мессенджере «Макс».

«В уведомлении содержится информация о приборе учета, сроке поверки и ссылка для перехода в приложение «Госуслуги Дом», где можно оформить заявку на поверку или сообщить об ошибке в данных счетчика», — говорится в публикации.

Как подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, новый механизм позволит собственникам своевременно получать напоминания через ЕПГУ, не пропускать сроки поверки и избежать начислений по среднему или нормативу вместо начислений по показаниям приборов учета.

До этого председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин сообщил, что с 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Сейчас для их получения пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления автоматически разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. При этом граждане, не пользующиеся «Госуслугами», продолжат получать налоговые уведомления привычным способом — заказными письмами.

Ранее в Госдуме рассказали, в каких случаях можно рассчитывать на снижение платежей за ЖКХ.