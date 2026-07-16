Мошенники придумали новую схему обмана с поверкой счетчиков

Мошенники придумали новую схему аферы с ускоренной плановой поверкой счетчиков для дачников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министерства внутренних дел России.

Злоумышленник звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником энергосбытовой компании. Затем он утверждает, что необходимо провести плановую поверку счетчиков, для этого просит предоставить доступ в квартиру.

Когда аферист узнает, что его жертва на даче и не может быть в указанное время приехать в квартиру, то предлагает провести поверку в ускоренном порядке, оформив заявку онлайн. Его собеседник, поддавшись влиянию, диктует запрашиваемый код из СМС. На этом разговор заканчивается.

Далее с жертвой связывается якобы представитель Росфинмониторинга и сообщает, что личный кабинет россиянина на портале «Госуслуги» взломан, оформлена доверенность на человека, причастного к террористической организации. Следом к разговору подключается «сотрудник ФСБ», который предлагает для сохранения денег жертвы снять все накопления со счетов и перевести на безопасный счет. Человек на это соглашается и теряет свои средства.

В МВД призвали россиян никогда не сообщать коды из СМС, а также напомнили, что сотрудники банков, ФСБ и других ведомств не запрашивают коды по телефону.

Ранее в МВД рассказали о психологической ловушке телефонных аферистов.