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Общество

Минпросвещения решило вопрос возврата средств за путевки в «Артек»

Минпросвещения сообщило о возврате денег за неиспользованные дни в «Артеке»
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Для родителей, которые приобрели коммерческие путевки в Международный детский центр «Артек», организовали возврат денежных средств за неиспользованные дни. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Заявки детей, которые не смогли попасть в «Артек», в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены», — говорится в сообщении.

С 22 июня в Крыму было приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Ограничение действует до 1 сентября.

26 июня Минпросвещения сообщало о завершении вывоза детей из «Артека». В ведомстве отметили, что их отправили домой или в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Ранее в АТОР рассказали, что будет с детскими путевками в Крым на это лето.

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