Названы лучшие города для культурного отдыха в России

Во многих городах России туристам доступны разные форматы культурного отдыха, в том числе исторические фестивали, ярмарки и музыкальные программы. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт билетной витрины Ticketland Александра Лаврентьева.

«Одни города популярны благодаря постановкам, другие — масштабным концертам, а третьи — национальным традициям», — поделилась специалист.

Она отметила, что туристам, которым особенно интересна музыка, стоит посетить Москву. В столице проходит большое количество событий разных жанров. Путешественники могут как посетить поп-шоу и рок-концерты, так и классические или джазовые программы. А поклонникам оперы рекомендуется съездить в Новосибирск.

По словам эксперта, насладиться исторической атмосферой получится в Великом Новгороде или Выборге. В первом проходят реконструкции, ремесленные мастерские, а также программы, посвященные Древней Руси и Средневековью, а во втором — ярмарки, костюмированные представления, музыкальные выступления и даже рыцарские турниры.

Тем, кто хочет познакомиться с национальной культурой, специалист посоветовала планировать поездку в Казань. Любителям современной драматургии рекомендуется посетить Екатеринбург, а балетные постановки можно посмотреть в Перми.

Поклонникам необычных музейных маршрутов стоит обратить внимание на Клин, добавила эксперт.

До этого исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» показало, что короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом среди россиян летом 2026-го. Спрос на поездки с пятницы и субботы по воскресенье в июне и июле вырос на 5% год к году.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на путешествии на Камчатку.