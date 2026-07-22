Стоматолог объяснил связь болезней зубов с проблемами с ЖКТ

Заболевания зубов и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут быть связаны друг с другом. Поэтому добиться нужного результата при лечении удастся только при решении обеих проблем. Об этом газете «Известия» сообщил врач-стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.

Специалист напомнил, что процесс пищеварения начинается с пережевывания пищи, во время которого зубы измельчают куски еды, а слюна запускает первичное расщепление углеводов. При этом если у человека неправильный прикус, отсутствуют зубы, есть кариес или воспаление десен, пища может в желудок недостаточно измельченной.

«Если этот первый этап нарушен, страдает вся система ЖКТ. Часто причиной болезней желудочного тракта становятся неправильныйприкус, кариес или воспаленные десны», — предупредил врач.

Он также объяснил, что бактерии из очагов инфекции в полости рта вместе со слюной и едой могут попадать в пищеварительный тракт, ослаблять защиту слизистой и способствовать хроническому воспалению.

При этом заболевания ЖКТ также отражаются на состоянии зубов. При гастрите, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других подобных состояниях с повышенной кислотностью желудочный сок может попадать в пищевод и ротовую полость. В итоге это приводит к размягчению и истончению эмали, повышенной чувствительности зубов и развитию эрозий.

Кроме того, при заболеваниях ЖКТ может измениться состав слюны, которая становится более вязкой и хуже выполняет защитную функцию. Нарушение усвоения кальция и фтора может приводить к повышенной хрупкости и стираемости зубов.

Стоматолог отметил, что лечение заболеваний желудка и полости рта должно быть комплексным. Гастроэнтеролог должен заняться лечением заболеваний ЖКТ, а стоматолог устранять очаги инфекции, лечить кариес и воспаление десен, а также удалять зубной камень. При утрате зубов восстановить жевательную функцию помогают протезы или импланты, а пациентам с изжогой могут рекомендовать реминерализующие средства для защиты эмали от кислотной эрозии.

Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков до этого предупреждал, что большое количество перекусов в течение дня, употребление сладких прохладительных напитков и резкие перепады температуры пищи в летний сезон могут повредить зубную эмаль, а также спровоцировать развитие кариеса и воспаление десен.

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