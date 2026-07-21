Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Врач рассказал, как плохие зубы влияют на продолжительность жизни

Стоматолог Харламов: проблемы с зубами отражаются на качестве и продолжительности жизни
Shutterstock

Плохие зубы влияют не только на внешность, комфорт и качество жизни, но и на ее продолжительность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный врач научной стоматологии «Дантистофф» Артем Харламов.

«Пациенты часто спрашивают, сколько зубов можно потерять без вреда для здоровья. Но правильнее смотреть не только на число зубов, но и на динамику. Если полгода назад был один проблемный зуб, а сейчас уже несколько, это более тревожный сигнал, чем просто итоговая цифра», — пояснил Харламов.

По его словам, потеря зубов часто связана с хроническими воспалениями. Он привел в пример исследования в Китае, которые показали: у людей с полной потерей зубов риск смерти был выше, чем у тех, кто сохранил зубной ряд, а часть этой связи авторы объяснили системным воспалением по уровню С-реактивного белка.

«Конечно, это не значит, что любой удаленный зуб сам по себе повышает риск смерти. Но сам вывод важный: хронические проблемы в полости рта могут отражаться и на общем состоянии организма. Есть и более простое объяснение, понятное без лабораторных показателей. Когда человек теряет зубы, особенно жевательные, у него меняется питание. Он хуже пережевывает мясо, овощи, орехи, начинает избегать твердой пищи, чаще выбирает мягкую и более простую еду. Из этого тянется целая цепочка: беднее рацион, хуже насыщение, выше риск непреднамеренной потери веса, дефицитов, снижения мышечной массы», — отметил Харламов.

Есть данные и о когнитивных функциях — памяти, внимании, мышлении. У пожилых людей с малым числом зубов и без протезирования когнитивные нарушения встречаются чаще. И наоборот: если человек может нормально жевать, показатели обычно лучше. Это не повод обещать, что протез защитит от деменции, но еще один аргумент в пользу того, что жевание, питание и повседневная активность в пожилом возрасте важнее, чем кажется, обратил внимание врач.

«Все эти исследования остаются наблюдательными. Они не доказывают прямого влияния потери зубов на продолжительность жизни, но показывают устойчивую связь. Стремительная потеря зубов у пожилых людей связана с воспалительными процессами во всем организме, а выраженный дефицит жевательной функции и отказ от восстановления зубного ряда — с большим количеством бытовых изменений, из которых складываются качество жизни и общий прогноз», — заключил Харламов.

Ранее стоматолог объяснила, как «Оземпик» может негативно влиять на зубы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!