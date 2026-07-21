Врач рассказал, как плохие зубы влияют на продолжительность жизни

Плохие зубы влияют не только на внешность, комфорт и качество жизни, но и на ее продолжительность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный врач научной стоматологии «Дантистофф» Артем Харламов.

«Пациенты часто спрашивают, сколько зубов можно потерять без вреда для здоровья. Но правильнее смотреть не только на число зубов, но и на динамику. Если полгода назад был один проблемный зуб, а сейчас уже несколько, это более тревожный сигнал, чем просто итоговая цифра», — пояснил Харламов.

По его словам, потеря зубов часто связана с хроническими воспалениями. Он привел в пример исследования в Китае, которые показали: у людей с полной потерей зубов риск смерти был выше, чем у тех, кто сохранил зубной ряд, а часть этой связи авторы объяснили системным воспалением по уровню С-реактивного белка.

«Конечно, это не значит, что любой удаленный зуб сам по себе повышает риск смерти. Но сам вывод важный: хронические проблемы в полости рта могут отражаться и на общем состоянии организма. Есть и более простое объяснение, понятное без лабораторных показателей. Когда человек теряет зубы, особенно жевательные, у него меняется питание. Он хуже пережевывает мясо, овощи, орехи, начинает избегать твердой пищи, чаще выбирает мягкую и более простую еду. Из этого тянется целая цепочка: беднее рацион, хуже насыщение, выше риск непреднамеренной потери веса, дефицитов, снижения мышечной массы», — отметил Харламов.

Есть данные и о когнитивных функциях — памяти, внимании, мышлении. У пожилых людей с малым числом зубов и без протезирования когнитивные нарушения встречаются чаще. И наоборот: если человек может нормально жевать, показатели обычно лучше. Это не повод обещать, что протез защитит от деменции, но еще один аргумент в пользу того, что жевание, питание и повседневная активность в пожилом возрасте важнее, чем кажется, обратил внимание врач.

«Все эти исследования остаются наблюдательными. Они не доказывают прямого влияния потери зубов на продолжительность жизни, но показывают устойчивую связь. Стремительная потеря зубов у пожилых людей связана с воспалительными процессами во всем организме, а выраженный дефицит жевательной функции и отказ от восстановления зубного ряда — с большим количеством бытовых изменений, из которых складываются качество жизни и общий прогноз», — заключил Харламов.

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