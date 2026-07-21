Стоматолог назвал опасные для зубов летние привычки

Большое количество перекусов, употребление сладких прохладительных напитков и резкие перепады температуры пищи в летний сезон могут повредить зубную эмаль, а также спровоцировать развитие кариеса и воспалению десен. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

«Одной из самых распространенных ошибок становится постоянное употребление сладких прохладительных напитков, лимонадов, холодного чая и соков. Они содержат большое количество сахара и органических кислот, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий и постепенно размягчают зубную эмаль», — объяснил специалист.

Врач подчеркнул, что привычка пить такие напитки небольшими порциями на протяжении всего дня приводит к тому, что зубы практически все время подвергаются воздействию кислот.

По словам стоматолога, фрукты и ягоды также содержат кислоты, которые временно снижают прочность эмали. При этом чистка зубов сразу после их употребления может усугубить повреждение. Также привести к появлению микротрещин и повышению чувствительности может сочетание очень холодной и горячей пищи, такой как мороженое и кофе.

Эксперт добавил, что во время отпуска многие начинают реже соблюдать привычную гигиену полости рта, пропуская вечернюю чистку зубов или ограничиваясь только одной процедурой утром. Однако даже за несколько недель отсутствие должного ухода приведет к накоплению зубного налета и повысит риск кариеса и воспаления десен.

Дополнительными факторами риска стоматолог назвал частые перекусы без длительных перерывов и недостаточное потребление воды, из-за которых снижается выработка слюны, защищающей зубы.

Стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Анна Мануйлова до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что в первые 3-5 дней после установки имплантов или удаления зубов следует отказаться от авиаперелетов. В противном случае есть риск возникновения кровотечений и перепадов давления в травмированных тканях.

Ранее россиянам рассказали, почему мороженое и холодные напитки опасно употреблять в жару.