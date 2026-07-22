Следовавший в Барнаул пассажирский самолет вернулся в Сургут из-за неполадки

Лайнер из Сургута в Барнаул вернулся в аэропорт вылета из-за некорректной работы

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Сургут — Барнаул, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что инцидент произошел с самолетом АТR-72, эксплуатируемым компанией «ЮТэйр».

«Экипажем <...> принято решение о вынужденном возврате на аэродром вылета. Решение вызвано некорректной работой одной из систем воздушного судна», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что посадка прошла в штатном режиме.

Несмотря на это, прокуратура начала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Специалисты намерены дать оценку действиям экипажа при нештатной ситуации, а также соблюдению перевозчиком требований к техническому обслуживанию самолета. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль выполнение компанией «ЮТэйр» правил обслуживания пассажиров.

15 июля самолет, который должен был отправиться в Санкт-Петербург, не смог вылететь из аэропорта Оренбурга из-за проблем с опасным грузом. По данным Telegram-канала Baza, в багажном отсеке протекли четыре литровые бутылки с надписью «Нефть». Жидкость вылилась на дренажную систему воздушного судна и другие его части. В связи с этим самолет пришлось отправить на очистку от нефтепродуктов.

Ранее в Архангельской области пассажирский самолет задел крылом служебную машину.