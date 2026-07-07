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Общество

В Архангельской области пассажирский самолет задел крылом служебную машину

Самолет Ан-2 с 12 пассажирами задел служебный автомобиль в аэропорту Васьково
Telegram-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

Пассажирский самолет Ан-2 при рулении по перрону в аэропорту Васьково в Архангельской области задел крылом служебный автомобиль. Об этом в Telegram-канале сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел 6 июля. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров.

«Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиры благополучно высажены», — говорится в заявлении.

Из него следует, что Архангельская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит установить, исполнялось ли законодательство о безопасности полетов, и проконтролировать соблюдение прав пассажиров.

Публикация дополнена фотографией поврежденной машины.

28 июня в Ленинградской области экстренно сел сверхлегкий самолет. В пресс-службе регионального управления МЧС России рассказали, что воздушное судно упало вечером в 20:47 *совпадает с мск) в поселке Сельцо в Волосовском районе. Предварительно, пилот осуществил аварийную посадку. В результате ЧП один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Сургуте вынужденно сел вахтовый самолет из Уфы.

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