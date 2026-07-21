Аэропорты Московского региона ввели ограничения на полеты

Столичный аэропорт Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в Telegram-канале сообщает Росавиация.

Пост опубликован в 1:17. В нем уточняется, что мера введена для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

С этого же времени в подмосковном аэропорту Жуковский начали действовать временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Прошлой ночью Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников — пострадали 10 человек, включая ребенка и трех граждан Китая. Основные последствия были зафиксированы в Домодедово, Одинцовском округе и Подольске.

Тогда аэропорты Московского региона тоже работали с ограничениями. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА, большую часть которых удалось нейтрализовать на дальних подступах. СК возбудил дело о теракте.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.