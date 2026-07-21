Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Аэропорты Московского региона ввели ограничения на полеты

Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты
Shutterstock

Столичный аэропорт Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в Telegram-канале сообщает Росавиация.

Пост опубликован в 1:17. В нем уточняется, что мера введена для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

С этого же времени в подмосковном аэропорту Жуковский начали действовать временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Прошлой ночью Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников — пострадали 10 человек, включая ребенка и трех граждан Китая. Основные последствия были зафиксированы в Домодедово, Одинцовском округе и Подольске.

Тогда аэропорты Московского региона тоже работали с ограничениями. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА, большую часть которых удалось нейтрализовать на дальних подступах. СК возбудил дело о теракте.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!