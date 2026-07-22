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Общество

В России могут начать использовать биометрию для проверки подозрительных денежных операций

Минцифры предложило проверять подозрительные денежные операции по биометрии
Shutterstock

Минцифры России предложило проработать возможность использования биометрических данных для подтверждения подозрительных финансовых операций, совершаемых дистанционно. Это следует из проекта доктрины по борьбе с киберпреступлениями, опубликованного ведомством на своем сайте.

Документ предусматривает усиление защиты граждан и бизнеса от кибермошенничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и организаций в этой сфере.

Среди предлагаемых мер — использование биометрических персональных данных при проведении профилактических проверок и выявлении подозрительных финансовых операций. Министерство предлагает сделать биометрию одним из способов дополнительного подтверждения таких транзакций.

В июне доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец рассказала «Газете.Ru», что современные системы компьютерного зрения и биометрии позволяют фиксировать не только траекторию движения человека, но и направление его взгляда, частоту пульса (по микроколебаниям кожи), мимику и вегетативные реакции. В ретейле это обещает революцию в эффективности, но создает беспрецедентные риски для приватности, предупредила эксперт.

Ранее россиянам дали советы, как защитить биометрию от мошенников.

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