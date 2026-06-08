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Бизнес

Названы риски применения биометрии в магазинах

Маркетолог Кобец заявила о рисках для приватности из-за сбора биометрии в магазинах
Евгений Биятов/РИА Новости

Современные системы компьютерного зрения и биометрии позволяют фиксировать не только траекторию движения человека, но и направление его взгляда, частоту пульса (по микроколебаниям кожи), мимику и вегетативные реакции. В ретейле это обещает революцию в эффективности, но создает беспрецедентные риски для приватности, заявила «Газете.Ru» доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец.
 
«Среди таких рисков такой технологии — психологическое воздействие на покупателя. Если человек знает, что за ним наблюдают, он может изменять свое поведение, ощущать стресс и тотальную слежку. Второй риск — раскрытие неявной информации. Взгляд выдает, какие товары человек пытается скрыть (тесты на беременность, лекарства от ЗППП, недорогое вино вместо премиального) или стыдливо рассматривает. В-третьих, пульс может показать испуг, возбуждение, усталость и в том числе вызванные не магазином, а личными обстоятельствами. Четвертый риск — дискриминация. Система может чаще ложно обвинять людей с тревожными расстройствами, повышенной потливостью или учащенным пульсом от природы», — отметила Кобец.
 
По ее словам, не исключена утечка данных — если база с записями взглядов и пульса миллионов людей попадет к злоумышленникам, это станет идеальным материалом для шантажа, социальной инженерии или даже медицинской дискриминации.

«Кратковременная выгода (меньше ожидания в очереди) не оправдывает постоянной слежки. Для внедрения технологии нужно разработать жесткое законодательное регулирование (отдельное согласие, запрет на эмоциональное ценообразование, мгновенное удаление сырых данных), массовое же внедрение приведет к волне недоверия, скандалов и судебных исков, сопоставимых с крахом доверия к социальным сетям после утечек данных о пользователях компании Facebook» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — заключила Кобец.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше доверять биометрии в финансах.

 
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