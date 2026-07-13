Россиянам дали советы, как защитить биометрию от мошенников

Биометрию внедряют повсюду: банки распознают лица, ретейл применяет «оплату улыбкой». Но распространение технологий обгоняет осознание рисков, рассказал «Газете.Ru» Азамат Канаметов, руководитель направления компьютерного зрения компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг»).

Индекс доверия россиян к биометрии растет — в 2026 году он составляет 57%. Однако угрозы реальны. Контент из соцсетей — фото, видеокружки, прямые эфиры, голосовые сообщения — может стать основой для кражи цифровых слепков лица и голоса. Извлечь их способен практически любой разработчик.

«Но сами по себе эти материалы — еще не биометрия в плане закона. Решающее значение имеет цель обработки. Как только данные запускаются в поиск для идентификации конкретного человека, вступает статья 11 № 152-ФЗ: обработка допускается только с письменного согласия субъекта,» — объяснил он.

Отдельную угрозу представляют мультимодальные модели ИИ для генерации дипфейков, синхронно подменяющие лицо и голос. Теоретически создать такой дипфейк в реальном времени возможно, но пока требует колоссальных ресурсов. Однако по мере удешевления технологий эта угроза станет реальностью для финансового сектора, телемедицины и ретейла.

Многие ошибочно полагают, что защитят данные простыми методами. Малые геометрические искажения фото — современные алгоритмы устойчивы к ним. «Мастер-лица» для нескольких людей не пройдут верификацию конкретного человека.

Как защититься: не вступайте в разговор с подозрительными абонентами, не пользуйтесь сервисами дополненной реальности от непроверенных разработчиков, избегайте ботов в мессенджерах. Алгоритмы точечного искажения сдвигают изображение на несколько пикселей — нейросеть воспринимает его как портрет нового человека. Но при сжатии фото защита стирается.

Международный стандарт рекомендует защищать биометрические шаблоны, но на практике их лишь помещают в условно защищенную память. Гомоморфное шифрование, позволяющее сравнивать лица без расшифровки, остается вычислительно затратным. Осознание рисков и переход к криптозащите должны стать базовым требованием.

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