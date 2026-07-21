Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Мужчина с ножом угрожал прохожим в Новосибирске

В Новосибирске мужчина с ножом бросался на прохожих
Shutterstock

В Новосибирске пьяный хулиган размахивал ножом на улице и пугал прохожих. Об этом сообщает АБ «Гвардия».

Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко. Злоумышленник размахивал ножом возле магазина, он бросался на прохожих и угрожал им. . В какой-то момент он поранил себе руку.

Сотрудники охранного агентства задержали агрессивного окровавленного хулигана и вызвали для него скорую помощь. На место также приехали полицейские, которым передали задержанного. Действия мужчины попадают под статью о хулиганстве, обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого петербурженка ударила ножом мужчину в ответ на домогательства и оскорбления. Пьяный мужчина, начал к ней приставать, а после отказа в близости стал оскорблять, называя ее девушкой легкого поведения. Петербурженка схватила кухонный нож и ударила обидчика в живот.

Ранее сообщалось, что психически больной мужчина изрезал ножом пожилую мать на балконе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!