Мужчина с ножом угрожал прохожим в Новосибирске

В Новосибирске мужчина с ножом бросался на прохожих

В Новосибирске пьяный хулиган размахивал ножом на улице и пугал прохожих. Об этом сообщает АБ «Гвардия».

Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко. Злоумышленник размахивал ножом возле магазина, он бросался на прохожих и угрожал им. . В какой-то момент он поранил себе руку.

Сотрудники охранного агентства задержали агрессивного окровавленного хулигана и вызвали для него скорую помощь. На место также приехали полицейские, которым передали задержанного. Действия мужчины попадают под статью о хулиганстве, обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого петербурженка ударила ножом мужчину в ответ на домогательства и оскорбления. Пьяный мужчина, начал к ней приставать, а после отказа в близости стал оскорблять, называя ее девушкой легкого поведения. Петербурженка схватила кухонный нож и ударила обидчика в живот.

Ранее сообщалось, что психически больной мужчина изрезал ножом пожилую мать на балконе.