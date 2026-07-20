Петербурженка ударила ножом мужчину в ответ на домогательства и оскорбления

В Петербурге осудили женщину, которая ранила ножом пристававшего к ней мужчину

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 39-летней женщине, напавшей на знакомого, который к ней приставал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Инцидент произошел 19 февраля в комнате коммунальной квартиры на улице Бонч-Бруевича. По словам женщины, во время совместного распития алкоголя мужчина, находившийся в сильном опьянении, начал к ней приставать, а после отказа в близости стал оскорблять, называя ее девушкой легкого поведения.

Петербурженка схватила кухонный нож и нанесла обидчику один удар в область живота. После этого мужчина повалил ее на пол, и в ходе потасовки она случайно порезала лезвием собственное бедро.

Затем женщина разбудила другого знакомого, чтобы тот вызвал скорую помощь для пострадавшего. Сама она от медицинской помощи отказалась.

Нападавшую обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, она полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее вв Краснодаре мужчина изрезал ножом сожительницу и сдался полиции.