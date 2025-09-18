В РПЦ мужчинам разрешили целовать друг друга в губы

Священник РПЦ Маркиш: религия не запрещает мужчинам целовать друг друга в губы

Христианством не запрещено мужчинам целовать друг друга в губы. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш), его слова приводит «Абзац».

Маркиш привел выдержку из Нового завета — вероятно, фрагмент одного из посланий Павла.

Священник отмечает, что в тексте церковного канона нет указания на запрет людям одного пола «приветствовать друг друга святым лобзанием».

«Апостол Павел писал: «Приветствуйте друг друга святым лобзанием». При этом там не говорится, что мужчины могут целовать только женщин, а мужчины с мужчинами или женщины с женщинами целоваться не должны», — пояснил он.

Маркиш отметил, что реализовать поцелуй нужно по обстановке.

