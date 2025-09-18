На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РПЦ мужчинам разрешили целовать друг друга в губы

Священник РПЦ Маркиш: религия не запрещает мужчинам целовать друг друга в губы
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Христианством не запрещено мужчинам целовать друг друга в губы. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш), его слова приводит «Абзац».

Маркиш привел выдержку из Нового завета — вероятно, фрагмент одного из посланий Павла.

Священник отмечает, что в тексте церковного канона нет указания на запрет людям одного пола «приветствовать друг друга святым лобзанием».

«Апостол Павел писал: «Приветствуйте друг друга святым лобзанием». При этом там не говорится, что мужчины могут целовать только женщин, а мужчины с мужчинами или женщины с женщинами целоваться не должны», — пояснил он.

Маркиш отметил, что реализовать поцелуй нужно по обстановке.

9 сентября протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов обосновал необходимость налога в виде десятины в ответ на обращение прихожанина, который возмутился необходимостью материально поддерживать церковь.

Ранее в РПЦ обвинили поэму «Москва-Петушки» в пропаганде порока.

