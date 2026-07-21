Подросток поджег газовую заправку в Ленинградской области

В Выборге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подростка, которого подозревают в поджоге газовой заправки. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства по Северо-Западному округу.

«Поджегшего сегодня (21 июля) газовую заправку в Выборге 15-летнего подростка оперативно задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Информация дополняется», – говорится в публикации.

До этого сообщалось, что подростку из Свердловской области предъявили обвинение в совершении диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры.

В Следственном комитете России рассказали, что речь идет о 15-летнем юноше. По данным следствия, в конце июня текущего года с несовершеннолетним в мессенджере Telegram связался неизвестный, действующий в интересах Киева. Злоумышленник убедил подростка совершить преступление за денежное вознаграждение. Сейчас специалисты продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного подростком преступления и его заказчиков.

Ранее мужчину обвинили в попытке теракта за поджог релейного шкафа в Петербурге.