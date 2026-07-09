На Урале подростка арестовали за поджог железнодорожного оборудования

СК РФ: подростка из Свердловской области обвинили в диверсии на железной дороге

Подростку из Свердловской области предъявили обвинение в совершении диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве рассказали, что речь идет о 15-летнем юноше. По данным следствия, в конце июня текущего года с несовершеннолетним в мессенджере Telegram связался неизвестный, действующий в интересах Киева. Злоумышленник убедил подростка совершить преступление за денежное вознаграждение.

«Фигурант, находясь на перегоне станций «Подволошная» — «Первоуральск» <...>, расположенного в городе Первоуральске, совершил поджог железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов», — говорится в заявлении.

На этом фоне подростка задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд уже избрал юноше меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметили в СК, следователи совместно с полицейскими и сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ провели обыски и допросы, а также назначили комплекс судебных экспертиз. Сейчас специалисты продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного подростком преступления и его заказчиков.

Ранее в Ставропольском крае два подростка попытались совершить теракт и попались.