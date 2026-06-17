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Общество

Мужчину обвинили в попытке теракта за поджог релейного шкафа в Петербурге

В Петербурге мужчину арестовали за поджог на железной дороге

В Санкт-Петербурге мужчину, совершившего поджог релейного шкафа, арестовали по обвинению в совершении теракта, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В отношении Агила Алиева возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 205 УК РФ). По данным следствия, ночью 16 июня Алиев находился на 13-м км станции «Шувалово» и, действуя умышленно в целях дестабилизации деятельности органов власти, поджег релейный шкаф.

Он собирался уничтожить объект транспортной инфраструктуры, но не успел скрыться и был пойман на месте совершения преступления. Выборгский районный суд избрал Алиеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

До этого забаровчанин получил 23 года за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины. Мужчина планировал поджечь один из объектов на территории региона, после чего похитить оттуда оружие. Для совершения теракта фигурант вместе с соучастниками купили необходимую экипировку и сделали из петарды самодельное взрывное устройство, начинив его гвоздями. Теракт пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее жителя Калининградской области, совершившего поджог авто, посадили на 11 лет.

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